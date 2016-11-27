Швейцарцы не поддержали досрочное закрытие АЭС страны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Избиратели Швейцарии на сегодняшнем референдуме не поддержали предложение установить максимальный срок работы атомных электростанций на уровне 45 лет, передает УНН со ссылкой на BBC.
Против такого предложения высказались более 54% участников референдума.
Отметим, если бы большинство швейцарцев поддержали предложение партии "зеленых", то Швейцария должна полностью отказаться от атомной энергетики уже с 2029 года.
Три старые из пяти работающих АЭС закрыли бы уже в следующем году, еще одну - в 2024 году и последнюю - в 2029 году.
Сейчас на пять станций приходится около 40% производимой в стране электроэнергии.
Ранее правительство страны приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решили не строить больше новых АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и биотопливо.