Швейцарці не підтримали дострокове закриття АЕС країни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Виборці Швейцарії на сьогоднішньому референдум не підтримали пропозицію встановити максимальний термін роботи атомних електростанцій на рівні 45 років, передає УНН з посиланням на BBC.
Проти такої пропозиції висловилися більше 54% учасників референдуму.
Зазначимо, якби більшість швейцарців підтримала пропозицію партії “зелених”, то Швейцарія мала б повністю відмовитися від атомної енергетики вже з 2029 року.
Три найстаріші із п’яти працюючих АЕС будуть закрили б вже в наступному році, ще одну — в 2024 році і останню — в 2029 році.
Зараз на п’ять станцій припадає близько 40% вироблюваної в країні електроенергії.
Раніше уряд країни прийняв план розвитку енергетики до 2050 року, в рамках якого вирішено не будувати більше нові АЕС, а поступово переходити на енергію вітру, сонця і біопаливо.