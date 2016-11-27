Швейцарці не підтримали дострокове закриття АЕС країни

Проти такої пропозиції висловилися більше 54% учасників референдуму.

Зазначимо, якби більшість швейцарців підтримала пропозицію партії “зелених”, то Швейцарія мала б повністю відмовитися від атомної енергетики вже з 2029 року.

Три найстаріші із п’яти працюючих АЕС будуть закрили б вже в наступному році, ще одну — в 2024 році і останню — в 2029 році.

Зараз на п’ять станцій припадає близько 40% вироблюваної в країні електроенергії.

Раніше уряд країни прийняв план розвитку енергетики до 2050 року, в рамках якого вирішено не будувати більше нові АЕС, а поступово переходити на енергію вітру, сонця і біопаливо.