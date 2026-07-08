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Швейцария в серии пенальти одолела Колумбию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время матча завершились без забитых мячей.

Швейцария в серии пенальти одолела Колумбию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Швейцарии стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу, обыграв Колумбию в серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает УНН.

Детали

Матч прошел в равной борьбе и не отметился большим количеством опасных моментов. Основное время завершилось без забитых мячей – 0:0. Не смогли определить победителя и два дополнительных тайма по 15 минут.

Судьбу путевки в четвертьфинал решила серия пенальти. В составе Колумбии свои удары реализовали Хуан Кинтеро, Хамес Кампас и Луис Диас, а Давинсон Санчес и Кучо Эрнандес не смогли переиграть вратаря.

У швейцарцев точными были Гранит Джака, Зеки Амдуни, Седрик Иттен и Рубин Варгас. Лишь Мануэль Аканджи не реализовал свою попытку.

В итоге Швейцария победила в серии пенальти и стала последней командой, пробившейся в четвертьфинал мирового первенства.

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Степан Гафтко

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