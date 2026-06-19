Швейцария может продлить защиту для украинцев после 2027 года, но пересмотреть статус для мужчин призывного возраста

$44.910.1151.460.47
ukenru
18:17 • 8600 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
17:10 • 18747 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 20251 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 28552 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 37151 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 40669 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 93938 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 51805 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 41276 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 36923 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.3м/с
67%
753мм
Популярные новости
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 35513 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 30238 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 23654 просмотра
Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрениеPhotoVideo19 июня, 14:14 • 15887 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 17740 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 17799 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 23720 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 30292 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 35566 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 93938 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Ирина Терех
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Краматорск
Словакия
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 30742 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 44188 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 53222 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 54835 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 61585 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
БМ-21 «Град»
Техника
Гаубица M109
FIFA (серия видеоигр)

Швейцария может продлить защиту для украинцев после 2027 года, но пересмотреть статус для мужчин призывного возраста

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Швейцария консультируется по поводу продления статуса S для украинских беженцев из-за отсутствия перемирия. Также рассматривается возможность ограничения статуса для мужчин призывного возраста.

Швейцария может продлить защиту для украинцев после 2027 года, но пересмотреть статус для мужчин призывного возраста

Швейцария начала консультации о продлении статуса защиты S для украинских беженцев после марта 2027 года из-за отсутствия перспектив длительного перемирия в Украине. В то же время страна рассматривает возможность ограничения этого статуса для украинских мужчин призывного возраста, согласовывая свои решения с подходами Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении Федерального правительства Швейцарии, передает УНН

Федеральный совет принимает к сведению предложение "Будущее статуса защиты S", в котором отмечается, что продление действия статуса защиты S после марта 2027 года может и впредь обеспечивать эффективную защиту и уменьшать нагрузку на систему предоставления убежища. Федеральный совет примет решение по этому вопросу летом после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами 

- говорится в сообщении. 

Кроме того, Федеральный совет рассматривает вопрос о том, исключать ли в будущем из-под статуса защиты S украинских мужчин, подлежащих призыву на военную службу. Это связано с тем, что ЕС в настоящее время рассматривает вопрос о продлении временной защиты с возможным ограничением для этих мужчин.

В правительстве Швейцарии подчеркнули, что поскольку кратко- и среднесрочных перспектив длительного перемирия в Украине нет, статус защиты S следует продлить после марта 2027 года, поэтому были начаты консультации. 

В швейцарском правительстве подчеркнули, что страна тесно координирует свои действия с ЕС по статусу защиты S и продолжит это делать.

Эта тесная координация в первую очередь направлена на предотвращение вторичной миграции между европейскими странами. Швейцария внимательно следит за дискуссиями в Европе и анализирует, следует ли адаптировать швейцарскую практику в соответствии с любыми соответствующими решениями, принятыми ЕС 

- отметили в правительстве Швейцарии. 

В то же время в правительстве подчеркнули, что ограничение статуса защиты для мужчин, подлежащих призыву на военную службу, потребует внесения изменений в общее постановление Федерального совета от 8 октября 2025 года о предоставлении временной защиты в связи с ситуацией в Украине. 

В зависимости от результатов консультаций и любых решений ЕС, Федеральный совет до конца лета примет решение относительно будущего статуса защиты S – а также относительно того, следует ли вносить изменения в общее постановление. После внедрения предложения Фридли Федеральное министерство по вопросам миграции и интеграции (SEM) уже ограничило статус защиты "S" лицами, последнее место жительства которых находилось в оккупированных или спорных регионах Украины 

- подчеркнули в правительстве Швейцарии. 

В правительстве напоминают, что в ноябре прошлого года ряду ведомств было поручено разработать четкие нормы относительно будущего статуса защиты S, по результатам которых существует три варианта развития событий: сохранение статуса защиты S; полная отмена статуса защиты S в случае стабильного перемирия; и постепенная отмена статуса защиты S в случае продолжающегося конфликта.

В предложении изложены операционные последствия и финансовые и кадровые требования к федеральному правительству и кантонам, а также предоставлена основа для принятия решений.

Дополнение

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

В октябре 2025 года этот статус был продлен до 4 марта 2027 года, одновременно ужесточив правила его получения.

Напомним 

Правительство Чехии одобрило законопроект об ужесточении условий пребывания украинских беженцев в стране, в частности касательно временной защиты, гуманитарных выплат и регистрации автомобилей с украинскими номерами. 

Павел Башинский

ОбществоПолитика