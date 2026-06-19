Швейцария может продлить защиту для украинцев после 2027 года, но пересмотреть статус для мужчин призывного возраста

Швейцария начала консультации о продлении статуса защиты S для украинских беженцев после марта 2027 года из-за отсутствия перспектив длительного перемирия в Украине. В то же время страна рассматривает возможность ограничения этого статуса для украинских мужчин призывного возраста, согласовывая свои решения с подходами Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении Федерального правительства Швейцарии, передает УНН.

Федеральный совет принимает к сведению предложение "Будущее статуса защиты S", в котором отмечается, что продление действия статуса защиты S после марта 2027 года может и впредь обеспечивать эффективную защиту и уменьшать нагрузку на систему предоставления убежища. Федеральный совет примет решение по этому вопросу летом после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами - говорится в сообщении.

Кроме того, Федеральный совет рассматривает вопрос о том, исключать ли в будущем из-под статуса защиты S украинских мужчин, подлежащих призыву на военную службу. Это связано с тем, что ЕС в настоящее время рассматривает вопрос о продлении временной защиты с возможным ограничением для этих мужчин.

В правительстве Швейцарии подчеркнули, что поскольку кратко- и среднесрочных перспектив длительного перемирия в Украине нет, статус защиты S следует продлить после марта 2027 года, поэтому были начаты консультации.

В швейцарском правительстве подчеркнули, что страна тесно координирует свои действия с ЕС по статусу защиты S и продолжит это делать.

Эта тесная координация в первую очередь направлена на предотвращение вторичной миграции между европейскими странами. Швейцария внимательно следит за дискуссиями в Европе и анализирует, следует ли адаптировать швейцарскую практику в соответствии с любыми соответствующими решениями, принятыми ЕС - отметили в правительстве Швейцарии.

В то же время в правительстве подчеркнули, что ограничение статуса защиты для мужчин, подлежащих призыву на военную службу, потребует внесения изменений в общее постановление Федерального совета от 8 октября 2025 года о предоставлении временной защиты в связи с ситуацией в Украине.

В зависимости от результатов консультаций и любых решений ЕС, Федеральный совет до конца лета примет решение относительно будущего статуса защиты S – а также относительно того, следует ли вносить изменения в общее постановление. После внедрения предложения Фридли Федеральное министерство по вопросам миграции и интеграции (SEM) уже ограничило статус защиты "S" лицами, последнее место жительства которых находилось в оккупированных или спорных регионах Украины - подчеркнули в правительстве Швейцарии.

В правительстве напоминают, что в ноябре прошлого года ряду ведомств было поручено разработать четкие нормы относительно будущего статуса защиты S, по результатам которых существует три варианта развития событий: сохранение статуса защиты S; полная отмена статуса защиты S в случае стабильного перемирия; и постепенная отмена статуса защиты S в случае продолжающегося конфликта.

В предложении изложены операционные последствия и финансовые и кадровые требования к федеральному правительству и кантонам, а также предоставлена основа для принятия решений.

Дополнение

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

В октябре 2025 года этот статус был продлен до 4 марта 2027 года, одновременно ужесточив правила его получения.

Напомним

Правительство Чехии одобрило законопроект об ужесточении условий пребывания украинских беженцев в стране, в частности касательно временной защиты, гуманитарных выплат и регистрации автомобилей с украинскими номерами.