Шуфрич на домашнем аресте принял участие в заседании комитета Рады

Народный депутат Нестор Шуфрич, которого перевели под домашний арест по делу о государственной измене, принял участие в работе комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова в дистанционном режиме и даже голосовал во время заседания, сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Железняк сообщил об участии в заседании Шуфрича в контексте голосования комитетом доработанного законопроекта №15294.

"Решение рекомендовать принять за основу поддержано единогласно всеми членами комитета, включая Нестора Шуфрича", - указал Железняк, обнародовав видео.

Этот законопроект, по словам нардепа, значительно усиливает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии и дублирует нормы о декриминализации взрослого контента из предыдущего законопроекта, который не приняли. Основной комитет по проекту закона - по вопросам правоохранительной деятельности.

Дополнение

В апреле 2026 года суд отпустил Шуфрича под круглосуточный домашний арест.

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. В феврале 2024 года народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении за финансирование росгвардии во временно захваченном Крыму.