Штормовое предупреждение объявили в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за резкой смены погодных условий 6-8 апреля 2017 года на территории Закарпатской области и по Ужгороду объявили штормовое предупреждение, передает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Так, в области ожидаются дожди, 6 апреля местами сильные, в горах местами с мокрым снегом и снегом, грозы.
Синоптики предупреждают об усилении ветра до 17-22 м/с и понижение температуры воздуха на 7-10 градусов. Ночью и утром 7 апреля на большей части территории Закарпатья, 8 апреля преимущественно в горных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5 градусов.
В то же время 5-6 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится ІІ (умеренный) уровень лавинной опасности.
Напомним, спасатели предупредили о том, что в Карпатах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность.
Так, 5 апреля, по прогнозам Укргидрометцентра, в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность.