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Штормове попередження оголосили на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через різку зміну погодних умов 6-8 квітня 2017 року на території Закарпатської області та по м.Ужгород оголосили штормове попередження, передає УНН із посиланням на повідомлення Закарпатського центру із гідрометеорології.

Так, в області очікуються дощі, 6 квітня місцями сильні, у горах подекуди з мокрим снігом та снігом, грози.

Синоптики попереджають про посилення вітру до 17-22 м/с та зниження температури повітря на 7-10 градусів. Вночі та вранці 7 квітня на більшій частині території Закарпаття, 8 квітня переважно в гірських районах заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5 градусів.

Водночас 5-6 квітня у високогір′ї східної частини Закарпатської області утримається ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, рятувальники попередили про те, що у Карпатах Івано-Франківської області збережеться значна лавинна небезпека.

Так, 5 квітня, за прогнозами Укргідрометцентру, у високогір’ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека.

Українські Національні Новини

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