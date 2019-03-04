Штат Джорджия объявил чрезвычайное положение из-за торнадо

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24451 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116758 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122681 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121685 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153080 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117224 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141238 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Штат Джорджия объявил чрезвычайное положение из-за торнадо

Штат Джорджия объявил чрезвычайное положение из-за торнадо

Киев  •  УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте губернатора, информирует УНН.

"В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций", - сказано в тексте. Отмечается, что оценка причиненного торнадо ущерба продолжается.

Как сообщала 3 марта местный филиал телеканала NBC, в округе Ли штата Алабама были замечены не менее двух смерчей. По данным агентства Associated Press, их жертвами стали 23 человека. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем штате Джорджия. Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

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Amazing footage of the storm cell that produced tornadoes today in Georgia and Alabama

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