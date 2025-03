Штат Джорджия объявил чрезвычайное положение из-за торнадо

"В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций", - сказано в тексте. Отмечается, что оценка причиненного торнадо ущерба продолжается.

Как сообщала 3 марта местный филиал телеканала NBC, в округе Ли штата Алабама были замечены не менее двух смерчей. По данным агентства Associated Press, их жертвами стали 23 человека. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем штате Джорджия. Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Amazing footage of the storm cell that produced tornadoes today in Georgia and Alabama