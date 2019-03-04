Штат Джорджія оголосив надзвичайний стан через торнадо

“У зв’язку з великими руйнуваннями від стихії в округах Гарді, Харріс і Тоблот необхідно негайно вжити заходів, щоб надати допомогу постраждалим жителям Джорджії і виділити державні кошти для проведення рятувальних та відновлювальних операцій”, — сказано в тексті. Відзначається, що оцінка заподіяного торнадо збитку триває.

Як повідомляла 3 березня місцева філія телеканалу NBC, в окрузі Лі штату Алабама були помічені не менше двох смерчів. За даними агентства Associated Press, їх жертвами стали 23 людини. Надходили також повідомлення про торнадо в сусідньому штаті Джорджія. Близько 10 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.