Штат Джорджія оголосив надзвичайний стан через торнадо

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп випустив в понеділок розпорядження про введення режиму НС на території штату для виділення державних коштів на боротьбу з наслідками торнадо, що обрушився на регіон в неділю. Відповідна заява розміщена на офіційному сайті губернатора, інформує УНН.

“У зв’язку з великими руйнуваннями від стихії в округах Гарді, Харріс і Тоблот необхідно негайно вжити заходів, щоб надати допомогу постраждалим жителям Джорджії і виділити державні кошти для проведення рятувальних та відновлювальних операцій”, — сказано в тексті. Відзначається, що оцінка заподіяного торнадо збитку триває.

Як повідомляла 3 березня місцева філія телеканалу NBC, в окрузі Лі штату Алабама були помічені не менше двох смерчів. За даними агентства Associated Press, їх жертвами стали 23 людини. Надходили також повідомлення про торнадо в сусідньому штаті Джорджія. Близько 10 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

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Amazing footage of the storm cell that produced tornadoes today in Georgia and Alabama

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