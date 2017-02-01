Штаб АТО: ситуация в Авдеевке остается сложной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Ситуация в Авдеевке остается сложной, в результате вражеских обстрелов города реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" есть повреждение жилого сектора и жертвы среди мирного населения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Ситуация в Авдеевке остается сложной. В результате обстрелов города российско-оккупационными войсками реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" есть повреждение жилого сектора и жертвы среди мирного населения. Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением", - говорится в сообщении.
Указано, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с Донецкой военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию.
"Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания. Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость", - добавили в штаб АТО.
Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.