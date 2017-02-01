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Штаб АТО: ситуація в Авдіївці залишається складною

Штаб АТО: ситуація в Авдіївці залишається складною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ситуація в Авдіївці залишається складною, васлідок ворожих обстрілів міста реактивними системами залпового вогню БМ-21 “Град” є пошкодження житлового сектору та жертви серед мирного населення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.

"Ситуація в Авдіївці залишається складною. Внаслідок обстрілів міста російсько-окупаційними військами реактивними системами залпового вогню БМ-21 “Град” є пошкодження житлового сектору та жертви серед мирного населення. Пошкоджено лінію електропостачання. У місті частково немає світла та зв’язку. Проблеми з теплопостачанням", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що військовослужбовці Збройних сил України спільно з Донецькою військово-цивільною адміністрацією намагаються стабілізувати ситуацію.

"Аби уникнути гуманітарної катастрофи у місті військові надали польові кухні та організували роботу польових пунктів харчування. Крім того, Збройні сили України налагодили процес постачання дров та перебувають у готовності розгорнути додаткові пункти обігріву, якщо виникне така потреба", - додали у штабу АТО.

Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням, іншими комунікаціями.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.

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