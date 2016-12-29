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Штаб АТО: на мариупольском направлении вел огонь снайпер

Штаб АТО: на мариупольском направлении вел огонь снайпер

Киев • УНН

 • 6897 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала суток боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, в частности на мариупольском направлении вел огонь снайпер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На мариупольском направлении из минометов они обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. По нашим позициям в районе Гнутово огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

Кроме того, на донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

Зато на луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Крутой Балке.

Как сообщал УНН, боевики предприняли попытку штурма возле н.п. Крутая Балка.

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