Штаб АТО: на мариупольском направлении вел огонь снайпер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала суток боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, в частности на мариупольском направлении вел огонь снайпер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На мариупольском направлении из минометов они обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. По нашим позициям в районе Гнутово огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.
Кроме того, на донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
Зато на луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Крутой Балке.
Как сообщал УНН, боевики предприняли попытку штурма возле н.п. Крутая Балка.