Штаб АТО: на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку доби бойовики продовжують обстріли позицій українських військових, зокрема на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На маріупольському напрямку з мінометів вони обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. По нашим позиціям в районі Гнутового вогонь вів снайпер”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, на донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.
Натомість на луганському напрямку з мінометів та гранатометів противник вів вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили спробу штурму поблизу н.п.Крута Балка.