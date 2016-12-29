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Штаб АТО: на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер

Штаб АТО: на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку доби бойовики продовжують обстріли позицій українських військових, зокрема на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На маріупольському напрямку з мінометів вони обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. По нашим позиціям в районі Гнутового вогонь вів снайпер”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

Натомість на луганському напрямку з мінометів та гранатометів противник вів вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій.

Як повідомляв УНН, бойовики здійснили спробу штурму поблизу н.п.Крута Балка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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