Штаб АТО: боевики продолжают пренебрегать минскими соглашениями

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что противник пренебрегая всеми минскими договоренностями интенсивно применяет запрещенное вооружение по всем направлениям вдоль линии разграничения. Так, 23 марта, начиная с 16.20 незаконные вооруженные формирования ОРДО применили 12 танковых снарядов калибра 125 мм, около 50 мин калибра 120 мм, более 80 мины калибра 82 мм, АГС - 203 выстрелы и все типы стрелкового вооружения. Все обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных сил Украины и по участкам местности вблизи населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Новгородское, Марьинка, Зайцево и Зенит. В дальнейшем продолжается применение 122-мм переносного реактивного комплекса "Град-П" ( "Партизан") - 2 выстрела в направлении населенного пункта Широкино. Также несколько раз работал снайпер ", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что по предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении .