Штаб АТО: бойовики продовжують нехтувати Мінськими домовленостями

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Бойовики у зоні АТО продовжують здійснювати інтенсивні обстріли по позиціях українських військових із забороненої зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Українська сторона СЦКК констатує, що противник нехтуючи усіма Мінськими домовленостями інтенсивно застосовує заборонене озброєння по усім напрямкам вздовж ліні розмежування. Так, 23 березня, починаючи з 16.20 незаконні збройні формування ОРДО застосували 12 танкових снарядів калібру 125 мм, близько 50 мін калібру 120 мм, понад 80 міни калібру 82 мм, АГС — 203 постріли та усі типи стрілецького озброєння. Усі обстріли бойовики здійснювали по позиціям Збройних Сил України та по ділянкам місцевості поблизу населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Новгородське, Мар’їнка, Зайцеве та Зеніт. Надалі продовжується застосування 122-мм переносного реактивного комплексу „Град-П“ („Партизан“) — 2 постріли у напрямку населеного пункту Широкино. Також декілька разів працював снайпер”, — йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що за попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.

“Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та військовослужбовців Збройних Сил України, а також про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню”, — зазначено в повідомленні.

Українські Національні Новини

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