Шофера, который задавил 10-летнюю девочку в Борисполе, привлекли к суду

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении водителя автобуса, который совершил наезд на двух малолетних девочек в г.Борисполь, в результате чего один ребенок погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Установлено, что в мае текущего года 37-летний водитель, управляя технически исправным автобусом, двигаясь по одной из улиц в г.Борисполь, грубо нарушил правила дорожного движения, превысил разрешенную в населенном пункте скорость движения, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу и не принял меры по безопасности своего движения.

В результате чего водитель выехал на нерегулируемый пешеходный переход и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, которые переезжали дорогу по указанному переходу на роликовых коньках. В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, другая 10-летняя девочка получила телесные повреждения.

Водителя немедленно задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Бориспольская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, 20 мая в Борисполе в результате наезда автобуса на двух девочек, которые двигались по пешеходному переходу на роликах, одна из них погибла, другая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Позже в полиции озвучили причину резонансного ДТП.

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