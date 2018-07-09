Шофера, який задавив 10-річну дівчинку у Борисполі, притягли до суду

Установлено, що у травні поточного року 37-річний водій, керуючи технічно-справним автобусом, рухаючись по одній із вулиць в м. Бориспіль, грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив дозволену в населеному пункті швидкість руху, під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу та не вжив заходи щодо безпечності свого руху.

В результаті чого водій виїхав на нерегульований пішохідний перехід та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які переїжджали дорогу по вказаному переходу на роликових ковзанах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 10-річна потерпіла померла на місці події, інша 10-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження.

Водія негайно затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 20 травня у Борисполі в результаті наїзду автобуса на двох дівчаток, які рухалися по пішохідному переходу на роликах, одна з них загинула, інша госпіталізована з травмами різного ступеня тяжкості.

Пізніше у поліції озвучили причину резонансної ДТП.