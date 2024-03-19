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Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов
Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Фриденом вопрос конфискации российских активов и восстановления Украины.
В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины
ЕС планирует поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца 2024 года, причем около полумиллиона снарядов ожидается до конца марта.
рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук
россия не использует авиацию для минирования морей уже несколько месяцев после потери очередного Су-24, который сбросил донные мины, но многие морские мины остаются в море, двигаясь непредсказуемо и требуя постоянных усилий по поиску и обезвреживанию.
Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго
Украина активно интегрирует свои энергетические рынки в европейские, сосредотачиваясь на развитии возобновляемой энергетики, привлечении инвестиций и имплементации энергетического законодательства ЕС для повышения гибкости и стабильности рынка электроэнергии.
Австралийский канал показал фильм об армии рф на войне против Украины: в посольстве отреагировали
Посол Украины в Австралии потребует встречи с руководством австралийской вещательной корпорации в связи с выходом в эфир пророссийского документального фильма, повторяющего кремлевскую пропаганду о войне в Украине.
Депортировали украинских детей: сообщено о подозрении двум россиянкам, приближенным к путину
Двух приближенных к кремлю россиянок подозревают в депортации двух малолетних украинских детей в возрасте 11 месяцев и почти 2 лет из оккупированного Херсона в москву под предлогом лечения.
Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать
Кабинет министров расширил государственную поддержку фермеров, увеличив дотации на гектар для малых фермеров, предоставив дополнительные дотации фермерам на деоккупированных территориях и введя дотации за содержание крупного рогатого скота, коз и овец.
YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ
YouTube вводит новые правила, которые требуют от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы повысить прозрачность и построить доверие со зрителями.
Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций
Украина и НАТО договорились об углублении сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций, где Украина поделится своим опытом противодействия российской пропаганде и дезинформации во время войны.
В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно
россия назначила адмирала александра моисеева исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, заменив адмирала николая евменова после значительных потерь российских кораблей.