Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  139836 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133492 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132088 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191755 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191007 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187786 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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15 марта 2024, 08:44  •  170706 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  382897 просмотра

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Фриденом вопрос конфискации российских активов и восстановления Украины.

политика •   •  10094 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины

ЕС планирует поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца 2024 года, причем около полумиллиона снарядов ожидается до конца марта.

Война •   •  10816 просмотра
В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины

рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук

россия не использует авиацию для минирования морей уже несколько месяцев после потери очередного Су-24, который сбросил донные мины, но многие морские мины остаются в море, двигаясь непредсказуемо и требуя постоянных усилий по поиску и обезвреживанию.

Война •   •  11102 просмотра
рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук

Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго

Украина активно интегрирует свои энергетические рынки в европейские, сосредотачиваясь на развитии возобновляемой энергетики, привлечении инвестиций и имплементации энергетического законодательства ЕС для повышения гибкости и стабильности рынка электроэнергии.

Экономика •   •  13526 просмотра
Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго

Австралийский канал показал фильм об армии рф на войне против Украины: в посольстве отреагировали

Посол Украины в Австралии потребует встречи с руководством австралийской вещательной корпорации в связи с выходом в эфир пророссийского документального фильма, повторяющего кремлевскую пропаганду о войне в Украине.

Общество •   •  14620 просмотра
Австралийский канал показал фильм об армии рф на войне против Украины: в посольстве отреагировали

Депортировали украинских детей: сообщено о подозрении двум россиянкам, приближенным к путину

Двух приближенных к кремлю россиянок подозревают в депортации двух малолетних украинских детей в возрасте 11 месяцев и почти 2 лет из оккупированного Херсона в москву под предлогом лечения.

Война •   •  12819 просмотра
Депортировали украинских детей: сообщено о подозрении двум россиянкам, приближенным к путину

Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

Кабинет министров расширил государственную поддержку фермеров, увеличив дотации на гектар для малых фермеров, предоставив дополнительные дотации фермерам на деоккупированных территориях и введя дотации за содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Экономика •   •  12902 просмотра
Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ

YouTube вводит новые правила, которые требуют от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы повысить прозрачность и построить доверие со зрителями.

Технологии •   •  11582 просмотра
YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ

Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

Украина и НАТО договорились об углублении сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций, где Украина поделится своим опытом противодействия российской пропаганде и дезинформации во время войны.

Война •   •  16264 просмотра
Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

россия назначила адмирала александра моисеева исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, заменив адмирала николая евменова после значительных потерь российских кораблей.

Новости Мира •   •  12367 просмотра
В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно