Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

Украинский премьер Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом конфискацию российских активов и восстановление Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в соцсети X, передает УНН.

Продуктивная встреча с Люком Фриденом. Обсудили вопросы евроинтеграции и восстановления Украины, гуманитарное разминирование. Сосредоточили внимание на конфискации российских активов. Рассказал о наших предложениях по механизму - написал Шмыгаль в соцсети X.

Также премьер поблагодарил за поддержку Формулы мира Президента Украины и участие Люксембурга в коалициях военной помощи, в частности закупки снарядов.

Дополнение

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90 процентов доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки вооружения для Украины через Европейский фонд мира, конкретное предложение должно быть подано в среду, 20 марта.

Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине