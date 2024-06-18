Мощный град с ливнем и грозой обрушился на российский город Ульяновск, вызвав наводнения, опрокинутые автомобили, поврежденные дороги, перебои в электроснабжении и падение башенного крана.
Жители города ульяновск стали свидетелями мощного ливня с грозой, который привел к значительным последствиям: перевернуты машины, пробитый асфальт, обесточенные населенные пункты. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
На российский город ульяновск надвинулся мощный ураган с ливнем и градом. В результате стихии затопило улицы города, движение было остановлено. Сообщается, что повреждены автомобили, а также исчезло электричество.
На стройке в районе упал башенный кран.
По данным ТГ-канала "База", количество поврежденного транспорта и поваленных деревьев еще предстоит узнать.
Однако сейчас жители публикуют фото многочисленных свидетельств хаоса.
На данный момент о пострадавших не сообщается.
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