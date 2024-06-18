Шквал із градом обрушився на приволзьку територію рф
Київ • УНН
Потужний град зі зливою та грозою обрушився на російське місто Ульяновськ, спричинивши повені, перекинуті автомобілі, пошкоджені дороги, перебої в електропостачанні та падіння баштового крану.
Жителі міста ульяновськ стали свідками потужної зливи з грозою, яка призвела до значних наслідків: перевернуті машини, пробитий асфальт, знеструмлені населені пункти. Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
На російське місто ульяновськ насунувся потужний ураган із зливою та градом. Внаслідок стихії затопило вулиці міста, рух було зупинено. Повідомляється, що пошкоджено автомобілі, а також зникла електрика.
На будівництві в районі впав баштовий кран.
За даними ТГ-каналу "База", кількість пошкодженого транспорту і повалених дерев ще належить дізнатися.
Однак нині мешканці публікують фото численних свідчень хаосу.
Наразі про постраждалих не повідомляють.
У росії спалахнула пожежа на газопроводі у тюменській області 10.03.24, 10:38 • 40443 перегляди