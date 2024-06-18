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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5550 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Шквал із градом обрушився на приволзьку територію рф

Київ • УНН

 • 18784 перегляди

Потужний град зі зливою та грозою обрушився на російське місто Ульяновськ, спричинивши повені, перекинуті автомобілі, пошкоджені дороги, перебої в електропостачанні та падіння баштового крану.

Шквал із градом обрушився на приволзьку територію рф

Жителі міста ульяновськ стали свідками потужної зливи з грозою, яка призвела до значних наслідків: перевернуті машини, пробитий асфальт, знеструмлені населені пункти. Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

На російське місто ульяновськ насунувся потужний ураган із зливою та градом. Внаслідок стихії затопило вулиці міста, рух було зупинено. Повідомляється, що пошкоджено автомобілі, а також зникла електрика.

На будівництві в районі впав баштовий кран.

За даними ТГ-каналу "База", кількість пошкодженого транспорту і повалених дерев ще належить дізнатися.

Однак нині мешканці публікують фото численних свідчень хаосу.

Наразі про постраждалих не повідомляють.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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