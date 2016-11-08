Школы и детсады Киева получат 85 млн грн на хозяйственные расходы

"Благотворительная помощь от родителей может предоставляться исключительно в соответствии с законодательством Украины о благотворительности. Мы разбираемся по каждой жалобе от родителей, каждым отдельным случаем и понимаем, что в школах и детсадах есть потребность в недорогих затратах, как то моющие средства, средства гигиены, а также игрушки и мелкий спортивный инвентарь - все это преимущественно приобретается за родительские средства ", - сообщила А.Старостенко.

По ее словам, в этом году город выделил 85 млн.гривен именно на приобретение малоценных товаров для школ и детсадов. Кроме этого еще 9,5 млн. на спортивное оборудование, которое должно быть в каждой школе и детском саду. Так, каждая школа на мелкие расходы получит более 150 тыс. гривен, а детский сад - 40 тыс. до конца года.

Также отмечается, что для открытого использования средств было создано образовательную карту Киева, где каждый желающий может найти исчерпывающую информацию обо всех учебных заведениях, их технические характеристики, финансирование из городского бюджета и виды ремонтных работ, которые там происходят.