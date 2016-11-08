Школи та дитсадки Києва отримають 85 млн грн на господарчі витрати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Школи та дитячі садочки Києва отримають 85 мільйонів гривень на господарчі та малоцінні витрати, які до цього фінансувалися переважно за рахунок благодійної допомоги. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Благодійна допомога від батьків може надаватися виключно згідно з законодавством України про благодійність. Ми розбираємося з кожною скаргою від батьків, кожним окремим випадком і розуміємо, що в школах і дитсадках є потреба в малоцінних витратах, як-то миючі засоби, засоби гігієни, а також іграшки та дрібний спортивний інвентар — і все це переважно купується за батьківські кошти”, — повідомила Г.Старостенко.
За її словами, цьогоріч місто виділило 85 мільйонів гривень саме на придбання малоцінних товарів для шкіл та дитсадків. Окрім цього ще 9,5 мільйонів на спортивне обладнання, яке має бути в кожній школі та дитячому садочку. Так, кожна школа на дрібні витрати отримає понад 150 тисяч гривень, а дитячий садочок — 40 тисяч до кінця року.
Також зазначається, що задля відкритого використання коштів було створено освітню карту Києва, де кожен охочий може знайти вичерпну інформацію про всі навчальні заклади, їхні технічні характеристики, фінансування з міського бюджету і види ремонтних робіт, які там відбуваються.