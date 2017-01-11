Школьный автобус с детьми попал в снежный плен в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня спасатели освободили из снежного плена в Запорожье школьный автобус, где находились дети. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в Запорожской области, сообщает УНН.
Так, 11 января в 17:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время движения школьного автобуса по дороге между с. Черниговка - с. Могиляны Черниговского района автобус попал в сугроб и не мог продолжать движение. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в автобусе находятся 2 взрослых и 6 детей.
Сотрудники ГосЧС с помощью пожарного автомобиля и троса отбуксировали школьный автобус в с. Могиляны, где дальше продолжил движение за назначением. Никто не пострадал. Спасенным медицинская помощь не понадобилась. От ГУ ГосЧС привлекались 1 единица спецтехники и 4 спасателя.