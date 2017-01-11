Шкільний автобус із дітьми потрапив у сніговий полон на Запоріжжі

Так, 11 січня о 17:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що під час руху шкільного автобусу по дорозі між смт. Чернігівка — с. Могиляни Чернігівського району автобус потрапив в перемет і не міг продовжувати рух. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що в автобусі знаходяться 2 дорослих та 6 дітей .

Співробітники ДСНС за допомогою пожежного автомобіля та тросу відбуксували шкільний автобус в с. Могиляни, де далі він продовжив рух до призначення. Ніхто не постраждав. Врятованим медична допомога не знадобилась. Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця спецтехніки та 4 рятувальники.