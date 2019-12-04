Шевченко заявил про самый тяжелый момент во главе сборной

По мнению специалиста, невыход на планетарное первенство 2018 года, только закалил его.

"Прежде, чем достичь какого-то результата, мы прошли через большие трудности. Самым сложным стал невыход из группы на чемпионат мира 2018 года. Но это закалило меня как тренера, закалило игроков и дало уверенность. Позволило верить в то, что мы задумали, верить в ту стратегию, которую мы выбрали. и с каждой игрой у нас все больше и больше росла уверенность, что мы не ошиблись", - признался Шевченко.

Обладатель Золотого мяча также считает труд тренера сложнее, чем футболиста или капитана национальной команды.

"Быть футболистом, капитаном сборной - это очень тяжелая ноша. Но быть тренером сборной - гораздо труднее. Поэтому хочу сказать всем будущим тренерам: верьте в себя, никогда не сдавайтесь и вас ждет успех", - подытожил Шевченко.

Напомним, что Шевченко вывел Украину на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, обогнав действующих чемпионов Европы - португальцев.