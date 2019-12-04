Шевченко заявив про найважчий момент на чолі збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Керманич національної команди України з футболу Андрій Шевченко згадав про найважчий період на чолі "жовто-блакитних", інформує УНН з посиланням на Football Hub.
На думку фахівця, невихід на планетарну першість 2018 року, тільки загартувала його.
"Перш, ніж досягти якогось результату, ми пройшли через великі труднощі. Найскладнішим став невихід з групи на чемпіонат світу 2018 року. Але це загартувало мене як тренера, загартувало гравців і дало впевненість. Дозволило вірити в те, що ми задумали, вірити в ту стратегію, яку ми вибрали. І з кожною грою у нас все більше і більше зростала впевненість, що ми не помилилися", - зізнався Шевченко.
Володар Золотого м'яча також вважає працю тренера складнішою, ніж футболіста або капітана національної команди.
"Бути футболістом, капітаном збірної - це дуже важка ноша. Але бути тренером збірної - набагато важче. Тому хочу сказати всім майбутнім тренерам: вірте в себе, ніколи не здавайтеся і вас чекає успіх", - підсумував Шевченко.
Нагадаємо, що Шевченко вивів Україну на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі, обігнавши чинних чемпіонів Європи - португальців.