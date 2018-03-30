Шевченко объявил даты проведения будущих игр сборной Украины

“Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них — с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй — 2 июня”, — заявил специалист тренерского мостике.

Напомним, что в мартовских спаррингах “желто-голубые” расписали мировую с Саудовской Аравией и переиграли Японию.