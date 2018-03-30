Шевченко оголосив дати проведення майбутніх ігор збірної України

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Національна команда України може провести ще два спаринги один із яких зі збірною-учасником чемпіонату світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Команда номер 1”.

“Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо закордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них — з учасником чемпіонату світу. З ким саме, скажу тільки після підписання контракту. За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий — 2 червня”, — заявив фахівець тренерського містку.

Нагадаємо, що в березневих спарингах “жовто-блакитні” розписали мирову з Саудівською Аравією та переграли Японію.

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