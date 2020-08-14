Шевченковский суд признал отсутствие государственных интересов в деле "Мотор Сичи"

Отмечая, что решение было принято 14 августа во время заседания, в рамках которого должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций предприятия, издание сообщает: в ходе прений представителями инвестора было заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание представителей ряда государственных органов – в частности, Офиса Президента, Укроборонпрома и РНБО.



При этом подчеркивается: позиция инвестора обосновывалась желанием обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности высказать свою позицию - поскольку «в течение последней недели Президент, Премьер-министр, Секретарь СНБО, АМКУ и др. выразили свою позицию по защите интересов государства в АО «Мотор Сич».



«Однако судьей Щебуняевой было отказано в удовлетворении данного ходатайства - ввиду того, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к «Мотор Сичи» и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты. Аналогичной позиции придерживался и прокурор», - сообщает издание.



В то же время, говоря о результате такой совместной позиции судьи и стороны обвинения, издание акцентирует внимание на том, что адвокат инвестора «усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми, и вынужден был заявить отвод суда».



Ввиду этого заседание было перенесено на 25 августа 2020 года.