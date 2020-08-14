Шевченківський суд визнав відсутність державних інтересів у справі "Мотор Січі"

Зазначаючи, що рішення було ухвалене 14 серпня під час засідання, в рамках якого мало бути розглянуто клопотання про скасування арешту акцій підприємства, видання повідомляє: в ході дебатів представниками інвестора було заявлено клопотання про виклик в судове засідання представників низки державних органів - зокрема, офісу Президента, Укроборонпрому і РНБО.



При цьому підкреслюється: позиція інвестора обґрунтовувалася бажанням забезпечити максимальну відкритість і прозорість процесу, шляхом надання всім зацікавленим особам можливості висловити свою позицію - оскільки «протягом останнього тижня Президент, Прем'єр-міністр, Секретар РНБО, АМКУ та ін. висловили свою позицію щодо захисту інтересів держави в АТ «Мотор Січ».



«Однак суддею Щебуняєвою було відмовлено в задоволенні даного клопотання - з огляду на те, що зазначені державні органи не мають безпосереднього відношення до «Мотор Січі» та державні інтереси в рамках даної кримінальної справи незачеплені. Аналогічної позиції дотримувався і прокурор», - повідомляє видання.



Водночас, кажучи про результат такої спільної позиції судді та сторони звинувачення, видання акцентує увагу на тому, що адвокат інвестора «засумнівався в об'єктивності судді, порахувавши подібні дії упередженими, і змушений був заявити відвід суду».



Зважаючи на це засідання було перенесено на 25 серпня 2020 року.