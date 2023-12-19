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Шестьдесят тысяч женщин служат в рядах ВСУ, в том числе более пяти тысяч непосредственно несут службу в зоне боевых действий - МОУ

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 20:28  •  16537 просмотра

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Более 60 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них более 5 000 принимают непосредственное участие в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.

С начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ присоединилось немало женщин. Сейчас их более 60 тысяч. Такие цифры озвучил начальник Управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Более 60 тысяч всего женщин в ВСУ. Немного более 18 тысяч - гражданские должности, и более 40 тысяч - собственно военнослужащие. В зоне боевых действий непосредственно выполняют боевые задачи более 5 тысяч. То есть это существенно больше, чем было до полномасштабного вторжения

 - отметил Павлюк.

Детали

Павлюк подчеркнул, что эта динамика на большом отрезке сохраняется.

Дополнительно

Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость необходимости конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен. Такой вопрос военное руководство Украины подняли во время последнего заседания ставки Верховного Главнокомандующего.

В то же время сам Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Шістдесят тисяч жінок служать у лавах ЗСУ, зокрема понад п'ять тисяч безпосередньо у зоні бойових дій – МОУ
Sixty thousand women serve in the Armed Forces, including more than five thousand directly in the combat zone - Defense Ministry
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