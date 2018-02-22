Шахтеры объявили голодовку в помещении Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Работники трех шахт государственного предприятия “Селидовуголь” объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на собственной Facebook-странице, сообщает УНН.
Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют “вернуть украденные запасы” и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП “Селидовуголь”.
“Мы стали заложниками безответственного и социально необдуманного подхода к угольной отрасли. Работники нашего предприятия, имея значительные угольные запасы, подготовленные горными работами очистной выработки, слаженный профессиональный кадровый потенциал, искусственно превращены в нищих”, — говорится в обращении горняков, распространенное Михаилом Волынцом.
В случае невыполнения требований они “оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины”.
Как сообщал УНН, на сегодняшний день в государственных банках более половины проблемных кредитов. Об этом во время заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.