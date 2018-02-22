Шахтарі оголосили голодування в приміщенні Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Працівники трьох шахт державного підприємства “Селидіввугілля” оголосили безстрокове голодування в приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на власній Facebook-сторінці, інформує УНН.
Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі. З огляду на інфляційні процеси вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають “повернути вкрадені запаси” і виділити кошти на технічне переоснащення та забезпечення матеріалами ДП “Селідоввугілля”.
“Ми стали заручниками безвідповідального і соціально необдуманого підходу до вугільної галузі. Працівники нашого підприємства, маючи значні вугільні запаси, підготовлені гірничими роботами очисної виробки, злагоджений професійний кадровий потенціал, штучно перетворені в жебраків”, — йдеться у зверненні гірників, поширене Михайлом Волинцем.
У разі невиконання вимог вони “залишають за собою право на страйк і голодний бунт в рамках законодавства України”.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день у державних банках понад половина проблемних кредитів. Про це під час засідання уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.