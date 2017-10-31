"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников 1/4 финала Кубка Украины

В жребию приняли участие 8 команд: 5 коллективов Премьер-Лиги, один представитель Первой лиги и два - Второй лиги.

"Ворскла" - ФК "Мариуполь";

"Десна" Чернигов - "Динамо";

"Шахтер" - "Верес";

Отметим, что одна команда из Второй лиги пробьется в полуфинал, так как "Львов" и "Днепр-1" встретятся между собой в рамках 1/4 финала.

Добавим, что базовый день проведения матчей - 29 ноября.

Как сообщал УНН, "Шахтер" в дополнительное время смог оформили путевку в 1/4 Кубка Украины.