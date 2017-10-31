"Шахтар" та "Динамо" дізналися суперників 1/4 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Будинку футболу України відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, передає УНН.
У жеребі взяли участь 8 команд: 5 колективів Прем’єр-Ліги, один представник Першої ліги та два – Другої ліги.
"Ворскла" – ФК "Маріуполь";
"Десна" Чернігів – "Динамо";
"Шахтар" – "Верес";
Зазначимо, що одна команда з Другої ліги пройде до півфіналу, адже "Львів" і "Дніпро-1" зустрінуться між собою в рамках 1/4 фіналу.
Додамо, що базовий день проведення матчів – 29 листопада.
Як повідомляв УНН, "Шахтар" у додатковий час зміг оформили путівку до 1/4 Кубку України.