"Шахтер" разгромил "Риу Аве" в заключительном матче на сборах в Португалии

В середине тайма Малышев нарушил правила против Пасьенсы. Штрафной удар выполнял Педру Морейра, но все закончилось без проблем для Пятова. "Шахтер" сразу провел атаку в ответ. Прострел Исмаили в касание замкнул Бланко Лещук - 1:0.

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Опасный момент произошел на 29 минуте. Петрович пасом нашел Пасьенсы, который вывел Педру Морейру один на один с Пятовым, - Андрей вышел на перехват, а 6-й номер, пытаясь его перебросить, не попал в створ ворот.

Фред на 38 минуте выходил один на один с голкипером "Риу Аве" после паса Марлоса, однако уже в штрафной Жил Диаш успел помешать удару. Португальцы ответили мощным ударом Рафы Соареша - выше ворот.

На вторую половину встречи "Шахтер" вышел в следующем составе: Шевченко, Бутко, Кучер, Кривцов, Азеведо, Танковский, Коваленко, Зубков, Алан Патрик, Тайсон, Борячук.

В таком сочетании "горняки" также сумели отличиться. На 52 минуте Кизито в штрафной сбил Борячука и Тайсон реализовал 11-метровый удар, пробив в левый угол ворот. Окончательный счет на табло "оранжево-черные" установили на 81 минуте. Зубков отдал передачу Тайсону, бразилец справа вошел в штрафную и ассистировал Борячуку, который нанес точный удар.

Таким образом "горняки" взяли вверх над "Риу Аве" (3:0) в заключительном спарринге в Португалии.

Отметим, что "Шахтер" завоевал пятую подряд победу в контрольных противостояниях на международных зимних сборах.