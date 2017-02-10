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"Шахтар" розгромив "Ріу Аве" в заключному матчі на зборах в Португалії

Київ • УНН

 • 8917 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Останнім опонентом "Шахтаря" на зборах в Португалії став представник тамтешнього чемпіонату "Ріу Аве", передає кореспондент УНН.

"Шахтар" розгромив "Ріу Аве" в заключному матчі на зборах в Португалії

В середині тайму Малишев порушив правила проти Пасьєнси. Штрафний удар виконував Педру Морейра, але все закінчилося без проблем для П'ятова. "Шахтар" відразу провів атаку у відповідь. Простріл Ісмаїлі в дотик замкнув Бланко Лещук – 1:0.

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Небезпечний момент відбувся на 29 хвилині. Петрович пасом знайшов Пасьєнсу, який вивів Педру Морейру один на один з П'ятовим, - Андрій вийшов на перехоплення, а 6-й номер, намагаючись його перекинути, не потрапив в створ воріт.

Фред на 38 хвилині тікав один на один з голкіпером "Ріу Аве" після пасу Марлоса, проте вже в штрафній Жил Діаш встиг перешкодити удару. Португальці відповіли потужним ударом Рафи Соареша - вище воріт.

На другу половину зустрічі "Шахтар" вийшов у наступному складі: Шевченко, Бутко, Кучер, Кривцов, Азеведо, Танковскій, Коваленко, Зубков, Алан Патрік, Тайсон, Борячук.

В такому сполученні "гірники" також зуміли відзначитися. На 52 хвилині Кізіто у штрафній збив Борячука і Тайсон реалізував 11-метровий удар, пробивши в лівий кут воріт. Остаточний рахунок на табло "помаранчево-чорні" встановили на 81 хвилині. Зубков віддав передачу Тайсону, бразилець справа увійшов в штрафну і асистував Борячуку, котрий завдав точного удару.

Таким чином "гірники" одержали вверх над "Ріу Аве" (3:0) в заключному спарингу в Португалії.

Відзначимо, що "Шахтар" завоював п'яту підряд перемогу в контрольних протистояннях на міжнародних зимових зборах.

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