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"Шахтер" проведет встречу Лиги Европы против "Сельты" в Харькове

"Шахтер" проведет встречу Лиги Европы против "Сельты" в Харькове

Киев • УНН

 • 10006 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" проведет поединок против испанской "Сельты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист", информирует УНН со ссылкой на страницу главы Харьковской областной госадминистрации Юлии Светличной в сети Facebook.

"Матчи Лиги Европы-2017 по футболу пройдут в нас", - сказано в сообщении Ю.Свитличнои.

Кроме того, по сообщению Ю.Свитличной 4 июня на стадионе "Металлист" состоится Финал Кубка Украины по футболу.

Стоит отметить, что 16 февраля дончане проведут встречу против "Сельты" в гостях в Виго, а 23-го числа пройдет поединок уже в Харькове.

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