"Шахтер" проведет встречу Лиги Европы против "Сельты" в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" проведет поединок против испанской "Сельты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист", информирует УНН со ссылкой на страницу главы Харьковской областной госадминистрации Юлии Светличной в сети Facebook.
"Матчи Лиги Европы-2017 по футболу пройдут в нас", - сказано в сообщении Ю.Свитличнои.
Кроме того, по сообщению Ю.Свитличной 4 июня на стадионе "Металлист" состоится Финал Кубка Украины по футболу.
Стоит отметить, что 16 февраля дончане проведут встречу против "Сельты" в гостях в Виго, а 23-го числа пройдет поединок уже в Харькове.