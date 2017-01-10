"Шахтар" проведе зустріч Ліги Європи проти "Сельти" у Харкові

“Матчі Ліги Європи-2017 з футболу пройдуть у нас”, — сказано у повідомленні Ю.Світличної.

Окрім того, за повідомленням Ю.Світличної 4 червня на стадіоні “Металіст” відбудеться Фінал Кубку України з футболу.

Варто відзначити, що 16-го лютого донеччани проведуть зустріч проти “Сельти” в гостях у Віго, а 23-го числа пройде поєдинок вже у Харкові.