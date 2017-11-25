Шабранский перевесил россиянина перед боем за титул чемпиона мира

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76059 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65506 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72850 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80505 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115022 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143783 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107378 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Шабранский перевесил россиянина перед боем за титул чемпиона мира

Шабранский перевесил россиянина перед боем за титул чемпиона мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в Нью-Йорке (США) украинеца Вячеслава Шабранского и россиянина Сергея Ковалева в борьбе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Оба боксера с первой попытки уложились в лимит полутяжелого весовой категории. Шабранский оказался более тяжелым. В украинца весы показали 79,28 кг, зато вес россиянина составляет 78,92 кг.

Заметим, что недавнего времени пояс принадлежал американцу Андре Уорду, который в сентябре объявил о завершении карьеры.

Добавим, что поединок спортсменов пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден" 26 ноября ориентировочно в 06:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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