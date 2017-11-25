Шабранский перевесил россиянина перед боем за титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в Нью-Йорке (США) украинеца Вячеслава Шабранского и россиянина Сергея Ковалева в борьбе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Оба боксера с первой попытки уложились в лимит полутяжелого весовой категории. Шабранский оказался более тяжелым. В украинца весы показали 79,28 кг, зато вес россиянина составляет 78,92 кг.
Заметим, что недавнего времени пояс принадлежал американцу Андре Уорду, который в сентябре объявил о завершении карьеры.
Добавим, что поединок спортсменов пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден" 26 ноября ориентировочно в 06:00.