Шабранский перевесил россиянина перед боем за титул чемпиона мира

Оба боксера с первой попытки уложились в лимит полутяжелого весовой категории. Шабранский оказался более тяжелым. В украинца весы показали 79,28 кг, зато вес россиянина составляет 78,92 кг.

Заметим, что недавнего времени пояс принадлежал американцу Андре Уорду, который в сентябре объявил о завершении карьеры.

Добавим, что поединок спортсменов пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден" 26 ноября ориентировочно в 06:00.