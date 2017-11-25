Шабранський переважив росіянина перед боєм за титул чемпіона світу

Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт напівважкої вагової категорії. Шабранський виявився більш важчим. Під українцем ваги показали 79,28 кг, натомість вага росіянина становить 78,92 кг.

Зауважимо, що недавнього часу пояс належав американцеві Андре Ворду, який у вересні оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що двобій спортсменів пройде на арені "Медісон Сквер Гарден" 26-го листопада орієнтовно о 06:00.