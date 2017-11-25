Шабранський переважив росіянина перед боєм за титул чемпіона світу

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Відбулася процедура офіційного зважування головних учасників вечора боксу в Нью-Йорку (США) українця В'ячеслава Шабранського та росіянина Сергія Ковальова у боротьбі за вакантний титул чемпіона світу по версії WBO в напівважкій ваговій категорії (до 79,4 кг), передає УНН з посиланням на Sky Sports.

Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт напівважкої вагової категорії. Шабранський виявився більш важчим. Під українцем ваги показали 79,28 кг, натомість вага росіянина становить 78,92 кг.

Зауважимо, що недавнього часу пояс належав американцеві Андре Ворду, який у вересні оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що двобій спортсменів пройде на арені "Медісон Сквер Гарден" 26-го листопада орієнтовно о 06:00.

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