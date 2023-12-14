Северные страны-члены ЕС подтвердили поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне заседания Совета ЕС

Страны Северной Европы - члены ЕС подтвердили свою поддержку в открытии переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз и в этой связи с нетерпением ждут заседания Европейского совета 14-15 декабря, передает УНН со ссылкой на ОП.

Так, на втором саммите Украина - Северная Европа в Осло премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и президенты Украины и Финляндии сделали заявление, в котором в частности подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

"Страны Северной Европы - члены ЕС подтверждают свою поддержку открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и в этой связи с нетерпением ждут заседания Европейского совета 14-15 декабря 2023 года. Вместе с ЕС и международными партнерами страны Северной Европы будут продолжать координировать и согласовывать свою поддержку текущих усилий Украины по внедрению реформ и поддерживать Украину на ее европейском пути", - говорится в совместном заявлении.

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Также в заявлении сообщается, что с момента незаконного полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года общий объем помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро.

"Страны Северной Европы будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ. Страны Северной Европы будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отмечается в заявлении.

В заявлении говорится, что страны Северной Европы остаются преданными усилению международного давления с целью противостояния способности россии продолжать свою незаконную войну, в частности с помощью санкций.

"Страны Северной Европы будут активно изучать сферы предоставления дополнительной поддержки, включая, но не ограничиваясь безопасностью на море, противовоздушной обороной и военно-воздушными силами, в частности боевой авиацией. Мы будем уделять особое внимание перспективам сотрудничества стран Северной Европы в развитии потенциала оборонного сектора в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине. Страны Северной Европы и Украина также будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что страны Северной Европы принимают активное участие на всех имеющихся уровнях сотрудничества с Украиной, включая сопредседательство, в реализации десяти пунктов Украинской Формулы мира в тесном сотрудничестве со странами из других регионов мира.

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"Страны Северной Европы будут продолжать наращивать усилия для обеспечения как можно более широкого межрегионального привлечения к процессу имплементации Формулы мира, включая участие в инаугурационном Глобальном саммите мира", - отмечается в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что будущее Украины и ее народа - в евроатлантической семье.

"Как мы отметили в Совместном заявлении саммита Украина - Северная Европа в г. Хельсинки, страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству в НАТО. Украина имеет право самостоятельно выбирать собственные меры безопасности", - говорится в заявлении.

В совместном заявлении отмечается, что Украина делает значительные шаги в борьбе с коррупцией, в сфере децентрализации и создании открытой и прозрачной экономики, что является важными шагами на пути к процветающей и восстановленной Украине.