Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море
Киев • УНН
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.
Северная Корея в воскресенье, в 12-ю годовщину смерти предыдущего главы страны Ким Чен Ира, запустила в Восточное море баллистическую баллистическую ракету малой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap, пишет УНН.
Детали
После первых известий о пусках были предположения, что это межконтинентальная баллистическая ракета, поскольку в Сеуле прогнозировали такой пуск в течение этого месяца.
Впоследствии Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что это была баллистическая ракета малой дальности. Пуск состоялся из района вблизи Пхеньяна в 22:38 по местному времени.
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Ракета преодолела около 570 км и упала в море.
Напомним,
Американская атомная подводная лодка прибыла в в южнокорейский Пусан. Боевая подводная лодка USS Missouri класса "Вирджиния" вошла в ключевую военно-морскую базу, которая расположенной в 320 километрах к юго-востоку от Сеула.
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.
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