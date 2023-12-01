США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

США, Япония, Южная Корея и Австралия вводят новые санкции против КНДР в связи с запуском Пхеньяном на прошлой неделе военного спутника-разведчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты в координации с Австралией, Японией и Кореей, ввели новые санкции против Северной Кореи в четверг 30 ноября, после того, как КНДР на прошлой неделе осуществили запуск спутника-шпиона. Как указывает издание, США определили иностранных агентов, с обвинением их в содействии уклонению от санкций с целью получения прибыли и технологий для своей программы создания оружия массового уничтожения. В частности, применены санкции к хакерской группе Kimsuky, - их обвиняют в сборе разведданных для поддержки стратегических и ядерных амбиций Северной Кореи.

Сегодняшние действия Соединенных Штатов, Австралии, Японии и Республики Корея отражают наше коллективное обязательство противостоять незаконной и дестабилизирующей деятельности Пхеньяна - сообщил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он также добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать преследовать субъектов, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР. Кроме того, США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы лишить КНДР средств для продвижения дестабилизирующих ракетных программ и программ по созданию оружия массового уничтожения.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи, согласно официальной информации в пятницу, внесло в черный список 11 северокорейцев, которые косвенно причастны к запуску шпионского спутника. В список вошли высокопоставленные чиновники из управления аэрокосмических технологий, которое наблюдало за запуском спутника, и представители отдела промышленности боеприпасов.

Дополнение

После запуска спутника Северная Корея заявила, что ее лидер Ким Чен Ын просмотрел шпионские спутниковые фотографии Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк. Государственные СМИ КНДР также сообщили, что спутник сфотографировал города и военные базы в Южной Корее, на Гуаме и в Италии, кроме Вашингтона.

Напомним

Специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, постепенно превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с Россией, включая поставки оружия для войны москвы в Украине.

Также УНН сообщал, что Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне.