США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  24971 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  137582 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  143423 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  132903 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  128513 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  153409 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  219065 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  195452 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209272 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  160251 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200136 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178566 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165275 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164558 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39774 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ssha-i-partneri-vvodyat-novie-sanktsii-v-svyazi-s-zapuskom-sputnika-razvedchika-severnoi-koreei

США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 08:20  •  16294 просмотра

Read in English

США, Япония, Южная Корея и Австралия ввели новые санкции против Северной Кореи после запуска военного разведывательного спутника, направленные против лиц, которые помогают КНДР в разработке программы создания оружия массового уничтожения. Под санкции попала хакерская группа "Кимсуки" и 11 северокорейских чиновников, причастных к проекту спутника.

США, Япония, Южная Корея и Австралия вводят новые санкции против КНДР в связи с запуском Пхеньяном на прошлой неделе военного спутника-разведчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты в координации с Австралией, Японией и Кореей, ввели новые санкции против Северной Кореи в четверг 30 ноября, после того, как КНДР на прошлой неделе осуществили запуск спутника-шпиона. Как указывает издание, США определили иностранных агентов, с обвинением их в содействии уклонению от санкций с целью получения прибыли и технологий для своей программы создания оружия массового уничтожения. В частности, применены санкции к хакерской группе Kimsuky, - их обвиняют в сборе разведданных для поддержки стратегических и ядерных амбиций Северной Кореи.

Сегодняшние действия Соединенных Штатов, Австралии, Японии и Республики Корея отражают наше коллективное обязательство противостоять незаконной и дестабилизирующей деятельности Пхеньяна

- сообщил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он также добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать преследовать субъектов, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР. Кроме того, США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы лишить КНДР средств для продвижения дестабилизирующих ракетных программ и программ по созданию оружия массового уничтожения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские законодатели призывают расследовать деятельность китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Министерство иностранных дел Южной Кореи, согласно официальной информации в пятницу, внесло в черный список 11 северокорейцев, которые косвенно причастны к запуску шпионского спутника. В список вошли высокопоставленные чиновники из управления аэрокосмических технологий, которое наблюдало за запуском спутника, и представители отдела промышленности боеприпасов.

Дополнение

После запуска спутника Северная Корея заявила, что ее лидер Ким Чен Ын просмотрел шпионские спутниковые фотографии Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк. Государственные СМИ КНДР также сообщили, что спутник сфотографировал города и военные базы в Южной Корее, на Гуаме и в Италии, кроме Вашингтона.

Напомним

Специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, постепенно превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с Россией, включая поставки оружия для войны москвы в Украине.

Также УНН сообщал, что Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
США та партнери вводять нові санкції у зв'язку із запуском супутника-розвідника Північною Кореєю
U.S. and partners impose new sanctions over North Korea's spy satellite launch
Новости по теме

США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

США, Япония, Южная Корея и Австралия ввели новые санкции против Северной Кореи после запуска военного разведывательного спутника, направленные против лиц, которые помогают КНДР в разработке программы создания оружия массового уничтожения. Под санкции попала хакерская группа "Кимсуки" и 11 северокорейских чиновников, причастных к проекту спутника.

Новости Мира •   •  16294 просмотра
США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю. Цель ЦАХАЛа - полное уничтожение ХАМАС.

Политика •   •  18488 просмотра
В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук похвалил 208-ю зенитно-ракетную бригаду за уничтожение вражеских беспилотников "шахед".

Война •   •  21997 просмотра
"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"

Словацкие дальнобойщики сегодня начинают блокаду на границе с Украиной, уже очередь из 600 грузовиков - Демченко

Около 600 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, а словацкие дальнобойщики намерены заблокировать пункт пропуска Ужгород-Вишне Немецкое с 1 декабря.

Общество •   •  18114 просмотра
Словацкие дальнобойщики сегодня начинают блокаду на границе с Украиной, уже очередь из 600 грузовиков - Демченко

Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН

Вступительная кампания 2023 года в учебные заведения завершилась, а для поступающих 2024 года необходимо создать новые электронные кабинеты.

Общество •   •  16992 просмотра
Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН

В Авдеевке еще остается более 1300 человек: количество желающих выехать несколько уменьшилось - глава МВА

В Авдеевке остается 1308 жителей, в то время как давление россии на город растет из-за увеличения количества обстрелов и авиаударов.

Война •   •  23543 просмотра
В Авдеевке еще остается более 1300 человек: количество желающих выехать несколько уменьшилось - глава МВА

Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд

Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.

Криминал и ЧП •   •  16653 просмотра
Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд

Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Американские законодатели настаивают на расследовании деятельности компании Autel Robotics в связи с угрозами национальной безопасности, подчеркивая вероятные связи компании с китайскими военными, а также указывая на опасность использования беспилотников Autel Robotics американскими ведомствами.

Политика •   •  20538 просмотра
Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

Более 2100 грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, больше всего пробок на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Общество •   •  17556 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP

Президент Украины Зеленский заявляет, что война с россией вступает в новую фазу.

Война •   •  26651 просмотра
Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP