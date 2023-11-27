Северная Корея утверждает, что их спутник-шпион сделал снимки Белого дома и Пентагона

Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и и Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное государственное информационное агентство Кореи, передает УНН.

Детали

Отмечается, что со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Reuters, разведывательный спутник также сделал фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).

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21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной остановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашения и возобновят применение мер, запрещенных документом.