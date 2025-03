Сергей Токарев: победительницу STEM is FEM ожидает набор по робототехнике и отложенная поездка-сюрприз

“Это будет первый модуль проекта, который состоится в онлайн-режиме. Но суть проекта остается неизменной — благодаря мотивирующим выступлениям известных женщин, сессиям вопросов и ответов со специалистами области, практическим занятиям и конкурсам, мы стараемся привлечь больше девушек выбирать для себя STEM-специальности”, — рассказывает Сергей Токарев.

Организаторы говорят, что, как правило, призом финального конкурса каждого модуля является посещение масштабного международного STEM-события. Но из-за пандемии большинство подобных мероприятий отменены или перенесены. Такая же судьба постигла и Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме, посещение которого должно было стать призом для Ирины Наталухи, победительницы модуля “Экология и энергетика”.

Именно поэтому победительница творческого конкурса модуля “Робототехника и инженерия” получит набор для домашнего создания собственного робота — 45544 LEGO MINDSTORMS Education EV3. По словам организаторов, на данный момент, это самый объемный стартовый набор, доступный начинающим. Но и от идеи открывать девушкам широкий STEM-мир проект тоже не отказывается.

“После того, как мир оправится от коронавируса, все победительницы модулей, которые не получили запланированного посещения международных событий, будет ждать поездка-сюрприз. Возможно, это будет Womenize! Games & Tech или Tech Open Air в Берлине, а может Maker Faire в Париже, или Women in Tech Perspectywy 2020. Пусть пока это будет тайной, которая в будущем станет для девушек приятной неожиданностью”, — говорит Токарев.

Также организаторы рассказали о других наградах для победительниц. За второе место на модуле две девочки получат двухмесячный онлайн курс Introduction to Engineering (Введение в инженерное дело) от University of Texas at Arlington (США).

В онлайн-модуле проекта примут участие 30 девушек, которые лучше справились с тестом на сайте STEM is FEM. Финалистки от 14 до 17 лет представляют 17 разных городов Украины. Образовательный модуль состоится 11-12 апреля.