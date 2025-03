Сергій Токарєв: переможницю STEM is FEM очікує набір з робототехніки та відкладена поїздка-сюрприз

“Це буде перший модуль проєкту, що відбудеться в онлайн-режимі через карантинні обмеження. Та суть проєкту залишається незмінною — завдяки мотивуючим виступам відомих жінок, сесіям питань та відповідей із спеціалістками галузі, практичним заняттям та конкурсам, ми намагаємось заохотити більше дівчат обирати для себе STEM-спеціальності”, — розповідає Сергій Токарєв.

Організатори розповідають, що, зазвичай, призом фінального конкурсу, який відбувається на освітньому модулі проєкту, є відвідування масштабної світової STEM-події. Та через всесвітню пандемію, більшість подібних заходів були скасовані чи перенесені. Така сама доля спіткала і Yale International Alliance Conference on Global Citizenship у Римі, відвідання якого мало стати призом для Ірини Наталухи, переможниці модулю “Екологія і енергетика”.

Саме тому переможниця творчого конкурсу модулю “Робототехніка і інженерія” отримає набір для домашнього створення власного робота — 45544 LEGO MINDSTORMS Education EV3. За словами організаторів, на разі, це найоб’ємніший стартовий набір, доступний початківцю. Та від ідеї відкривати дівчатам широкий STEM-світ проєкт теж не відмовляється.

“Після того, як світ оговтається від коронавірусу, усіх гран-прі переможниць модулів, які не отримають заплановані відвідини міжнародних подій, чекатиме поїздка-сюрприз. Можливо, це буде Womenize! Games & Tech чи Tech Open Air в Берліні, а може Maker Faire в Парижі, чи Women in Tech Perspectywy 2020. Нехай поки що це буде таємницею, яка в майбутньому стане для дівчат приємною несподіванкою”, — говорить Токарєв.

Також організатори розповіли про інші нагороди для переможниць. Дві дівчинки, що отримають приз за друге місце на модулі цього тижня, отримають двомісячний онлайн курс Introduction to Engineering (Вступ до інженерної справи) від University of Texas at Arlington (США).

В онлайн-модулі проєкту візьмуть участь 30 дівчат, які найкраще впорались із тестом на сайті STEM is FEM. Фіналістки від 14 до 17 років представляють 17 різних міст України. Освітній модуль відбудеться 11-12 квітня.