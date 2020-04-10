Сергій Токарєв: переможницю STEM is FEM очікує набір з робототехніки та відкладена поїздка-сюрприз

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Призом четвертого модулю проєкту STEM is FEM за темами робототехніка та інженерія, що відбудеться цими вихідними, стане набір для створення власного робота та поїздка-сюрприз. Про це розповів ініціатор проєкта, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.