Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,07%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 29 ноября составляет 18,07%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,36%, в долларах - 5,23%, евро - 4,13%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,08%, в долларах - 4,47%, евро - 3,06%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,07%, в долларах -5,77%, евро - 4,80%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.