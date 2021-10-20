Сенегал изъял у побережья более 2 тонн кокаина: арестовано 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Военно-морские силы Сенегала изъяли более 2 тонн кокаина с корабля, который перевозил запрещенное вещество, у побережья. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Судно La Rosa задержали у побережья Сенегала примерно в 363 километрах от столицы страны Дакара, говорится в заявлении военно-морского флота. С помощью французских ВВС было изъято 2 026 кг кокаина и арестовано 5 человек персонала судна.
Согласно другим заявлением, опубликованным вооруженными силами, изъятие кокаина было осуществлено "морскими подразделениями специального назначения".
"Операция прошла успешно благодаря поддержке с воздуха патрульного самолета ВВС США и французского Falcon 50", - говорится в сообщении.
Дополнение
В последнее время в Западной Африке растет объем изъятий наркотиков. Контрабандисты наркотиков часто используют Африку как промежуточный пункт между Южной Америкой и Европой.
В сентябре западноафриканская страна Бенин изъяла около 2,5 тонн кокаина, а несколько дней назад объявила об изъятии 10,5 кг героина.
Агентство по обеспечению соблюдения законов против наркотиков Гамбии в январе заявило, что оно изъяло почти 3 тонны кокаина в своем порту в партии, прибывшей из Эквадора.