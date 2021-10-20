Сенегал вилучив біля узбережжя понад 2 тонни кокаїну: заарештовано 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Військово-морські сили Сенегалу вилучили понад 2 тонни кокаїну з корабля, який перевозив заборонену речовину, біля узбережжя. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Судно La Rosa затримали біля узбережжя Сенегалу приблизно в 363 кілометрах від столиці країни Дакара, йдеться в заяві військово-морського флоту. За допомогою французьких ВПС було вилучено 2 026 кг кокаїну та заарештовано 5 осіб персоналу судна.
Згідно з іншою заявою, опублікованою збройними силами, вилучення кокаїну було здійснене "морськими підрозділами спеціального призначення".
"Операція пройшла успішно завдяки підтримці з повітря патрульного літака ВПС США і французького Falcon 50", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом останнього часу в Західній Африці росте обсяг вилучень наркотиків. Контрабандисти наркотиків часто використовують Африку як проміжний пункт між Південною Америкою і Європою.
У вересні західноафриканська країна Бенін вилучила близько 2,5 тонн кокаїну, а кілька днів тому оголосила про вилучення 10,5 кг героїну.
Агентство по забезпеченню дотримання законів проти наркотиків Гамбії в січні заявило, що воно вилучило майже 3 тонни кокаїну в своєму порту в партії, яка прибула з Еквадору.